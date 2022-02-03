Александр Васильев: «Почему Светлана Иванова выглядит на 10 лет моложе»

В недавно вышедшем сериале «Собор», посвященном эпохе Петра Первого, главную роль княжны Марии. Александр Васильев Юрий Феклистов В недавно вышедшем сериале «Собор», посвященном эпохе Петра Первого, главную роль княжны Марии играет Светлана Иванова.