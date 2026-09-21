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МегаФон открыл скорости 5G для всех абонентов

МегаФон открыл скорости 5G для всех абонентов

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVeSqnJyTv МегаФон расширяет цифровые возможности для своих клиентов: оператор запустил набор опций Мега5G, которые позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна.

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