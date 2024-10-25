Договор с КНДР о стратегическом партнерстве является бессрочным — МИД РФ

Бессрочный характер будет носить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 25 октября сообщает пресс-служба ведомства.
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