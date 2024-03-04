7 человек погибло и 54 пострадало в ДТП за неделю в Алтайском крае

В общей сложности сотрудники ГИБДД за минувшие семь дней выявили 5769 нарушений ПДД В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 42 ДТП, в которых погибло 7 человек и 52 взрослых и 2 ребенка пострадали.
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