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Рогов заявил о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

Рогов заявил о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье прогремел мощный взрыв. Об этом 15 августа сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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