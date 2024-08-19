Кадыров показал видео с пленными бойцами ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с взятыми в плен бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассказали командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что их якобы обманом привезли в Курскую область, где они уже попали в плен.