Ирина Гринёва показала фигуру в белом бикини во время отдыха в Греции

Ирина Гринёва поделилась с поклонниками снимком с отдыха в Греции. Актриса опубликовала в соцсетях фотографию, на которой позирует в белом бикини, дополнив образ стильными аксессуарами — чёрной широкополой шляпой.
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