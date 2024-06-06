Мурашко: в этом году в России пока не отмечается снижение потребления алкоголя

В России пока не отмечается снижение потребления алкоголя. Об этом глава Минздрава РФ России Михаил Мурашко заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.
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