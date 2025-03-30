Россия может сравняться с Китаем и США в добыче редкоземельных металлов

Россия может сравняться с лидерами в добыче редкоземельных металлов — Китаем и Соединенными Штатами. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии