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Царьград

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Донецк под ударом: Первая массированная атака ударных дронов из Украины

Донецк под ударом: Первая массированная атака ударных дронов из Украины

Донецк впервые подвергся ночной массированной атаке дальнобойных беспилотников со стороны Украины. Власти ДНР сообщили о 28 уничтоженных дронах, подтвержденных УФСБ России по региону.

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