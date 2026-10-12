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Адвокат Терских: очки с камерой можно носить, но за запись возможна ответственность

Адвокат Терских: очки с камерой можно носить, но за запись возможна ответственность

Адвокат Виктор Терских рассказал, что само по себе ношение очков со встроенной камерой не нарушает закон, однако за сделанную с их помощью запись может наступить ответственность.

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