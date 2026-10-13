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Какими должны быть выборы на Украине, чтобы их результаты можно было признать легитимными

Какими должны быть выборы на Украине, чтобы их результаты можно было признать легитимными

Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент, способный договориться о завершении конфликта с Россией.

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