В Архангельске прошла первая новогодняя губернаторская елка

В Архангельском театре драмы началась череда губернаторских ёлок. Приглашения на новогодний праздник получили дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малыши с инвалидностью, дети-сироты и воспитанники санаторных школ.
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