Музыкант Андрей Губин заявил, что считает народного артиста России Николая Баскова хорошим певцом, однако не воспринимает его как автора, поскольку тот исполняет композиции, написанные другими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это безответстве...
- Онкобольная Лерче...
- АЛ Без няни и без кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым