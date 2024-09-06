Сы Цзяхой победил О’Салливана в 1/4 финала Saudi Masters 2024

Сы Цзяхой одержал победу над Ронни О’Салливаном, а Марк Уильямс разгромил Джимми Робертсона в 1/4 финала на турнире Saudi Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST Сы Цзяхой (фото: WST)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.
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