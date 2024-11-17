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Депутат Рады Дубинский: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины

Депутат Рады Дубинский: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский находящийся под стражей по обвинениям в госизмене, заявил, что граждане Украины не настолько глупые, чтобы обвинять избранного президента США Дональда Трампа в поражении вместо Владимира Зеленского.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... Зеленский – конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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