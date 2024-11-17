Депутат Рады Дубинский: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины

Депутат Верховной рады Александр Дубинский находящийся под стражей по обвинениям в госизмене, заявил, что граждане Украины не настолько глупые, чтобы обвинять избранного президента США Дональда Трампа в поражении вместо Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии