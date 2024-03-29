Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • зуфар юсупов
    Полный капец хуситам. Придется им позорно бежать в джунгли.Эстония отправит ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Мда... Однако , пипец хуситам.....Эстония отправит ...
  • Мария
    Эстония сразила наповал. Конечно, могучая сила. Круче только Литва.Эстония отправит ...

"Белый бизнес" Зеленского: Дипломатический борт летал в Аргентину с одной целью. Не политической

"Белый бизнес" Зеленского: Дипломатический борт летал в Аргентину с одной целью. Не политической

Источники латиноамериканских журналистов утверждают, во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в декабре прошлого года, за кадром осталась более крупная акция.

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Комментарии
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Александр Чумак
На кокаине  Зеленский своего авторитета не поднимет, а могила ему будет обеспечена на 100% за Аргентинский нарко - трафик!👍☠️😱😡👌😎.
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18 час.

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