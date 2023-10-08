Битки из мяса (не из фарша, чем они отличаются от биточков)

Почему-то принято считать, что битки и биточки — это одно и то же блюдо. Но это ошибочное мнение. Если коротко, то в дореволюционных кулинарных книгах есть только блюдо под названием битки и готовится оно из отборного мяса (вырезка свинины, говядины или баранины).
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