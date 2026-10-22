В банке «Уралсиб» отмечается стабильный рост ипотеки, главным образом за счет собственных программ. Екатерина Жженова сообщает, что за первые 9 месяцев 2026 года объем кредитования по таким программам увеличился в 1,4 раза, достигнув 23,2 млрд рублей.