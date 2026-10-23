Легионеры, вперед!Друзья мои, здравствуйте! Сегодня я дописал очередную главу повести "Легион". У главы несколько волшебное название "Отрядный маг", но пусть оно вас не смущает, повесть вовсе не про магию, а название.
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