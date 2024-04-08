Президент ФРС Нил Кашкари пророчит Bitcoin судьбу "Beanie Babies

Bitcoin преодолел отметку $ 70 000 хотя опускался в криптозиму 2022-го года ниже $15 000.Рост совпал с подъемом фондового рынка, все рисковые активы растут на ожиданиях скорого снижения процентных ставок ФРС.
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