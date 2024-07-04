Лукашенко поздравил США с Днем независимости и позвал ближе познакомиться

Безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли пожелал народу США в День независимости, «сердечно» пригласив представителей этой страны в Белоруссию, президент этой республики Александр Лукашенко, сообщает 4 июля пресс-служба главы государства.
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