Дмитрий Лукьянчук: мечтаю совершить кругосветное путешествие за 40 секунд Дмитрий Лукьянчук, путешественник-исследователь, автор трэвел-проекта «Направления» поделился с редакцией журнала “Фокус внимания” своими историями необычных путешествий.
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