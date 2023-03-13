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Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

Ситуация на столичном рынке труда остается стабильной. В начале марта уровень безработицы впервые с конца 2019 года достиг 0,37%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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