Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева на матче 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (1:1).