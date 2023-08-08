Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Правоохранительными органами Республики Беларусь особое внимание уделяется вопросам противодействия незаконной миграции, контролю за пребывающими в Республике Беларусь иностранцами, профилактике совершения с их стороны преступлений и правонарушений.
Правоохранительными органами Республики Беларусь особое внимание уделяется вопросам противодействия незаконной миграции, контролю за пребывающими в Республике Беларусь иностранцами, профилактике совершения с их стороны преступлений и правонарушений.
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