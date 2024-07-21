Расчеты "Искандер-М" нанесли ракетный удар по двум воинским эшелонам ВСУ в ДНР

В районе населенного пункта Барвенково в ДНР оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" Вооружённых сил РФ поразили два эшелона с боевой техникой и живой силой ВСУ, в результате чего было уничтожено до 240 военных, а также 60 единиц техники.