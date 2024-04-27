Строители возводят уникальный путепровод для трамвайной линии «Славянка»

Он пройдет на пересечении с Московским шоссе, Октябрьской железной дорогой и КАД Продолжается строительство путепровода трамвайной линии «Славянка», который пройдет на пересечении с Московским шоссе, Октябрьской железной дорогой и КАД, сообщает Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга.