Спасатели приостановили поиски лыжника в Сочи из-за лавинной опасности

Спасательные операции по поиску пропавшего лыжника в горах Сочи временно остановлены. Решение принято из-за высоких рисков лавин и неконтролируемого схода снежных масс в регионе, что ставит под угрозу безопасность спасателей и затрудняет продвижение поиска.