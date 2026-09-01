Глава киевского режима Владимир Зеленский 1 сентября пожаловался, что политики Евросоюза уходят в отпуск на фоне российских ударов по Украине.
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А почему европейские политики не должны наслаждаться отпуском, их то страны не воюют. Или Зеленский чего-то не договаривает? Ему кто-то что-то из европейцев обещал?😆