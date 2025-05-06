❗️⚡️Многочисленные города в Кашмире, находящиеся под управлением Индии, подвергаются ударам артиллерии, баллистических ракет и крылатых ракет.
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❗️⚡️Многочисленные города в Кашмире, находящиеся под управлением Индии, подвергаются ударам артиллерии, баллистических ракет и крылатых ракет.