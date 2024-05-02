Хакеры украли почти все данные пользователей сервиса цифровой подписи Dropbox S...

Хакеры украли почти все данные пользователей сервиса цифровой подписи Dropbox SignХакеры взломали сервис электронной подписи Dropbox Sign — в результате произошла масштабная утечка личных данных пользователей, в том числе имена, номера телефонов и хешированные пароли.
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