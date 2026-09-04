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Аргументы и Факты

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Японские болельщицы развернули флаг России на турнире фигуристов в Токио

Японские болельщицы развернули флаг России на турнире фигуристов в Токио

Флаг России появился на трибунах арены Tatsumi Ice Arena в Токио во время выступления российского фигуриста Евгения Семененко на турнире Kinoshita Cup.

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