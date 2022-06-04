Не только о футболе

862 подписчика

Надаль в финале «Ролан Гаррос», «Анжи» утратил профессиональный статус, интервью Савина, санкции против Кабаевой и Навки и другие новости утра

Надаль в финале «Ролан Гаррос», «Анжи» утратил профессиональный статус, интервью Савина, санкции против Кабаевой и Навки и другие новости утра

Всем доброе утро! Ловите главные новости прошедшего дня – и начинайте с ними свои блистательные выходные 🔥 1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх