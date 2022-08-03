Военное обозрение

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«Сталинград» на Украине: Российские военные испытали новейшую снайперскую винтовку в боевых условиях

«Сталинград» на Украине: Российские военные испытали новейшую снайперскую винтовку в боевых условиях

Российские военные инженеры продолжают разработку новейших видов вооружений, многие из которых проходят испытания в реальных боевых условиях в ходе СВО на Украине.

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