Руководителя Военторга задержали за махинации с армейскими несессерами

Руководителю АО "Военторг", задержанному в рамках уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, грозит до 10 лет лишения свободы.
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