✅ Первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная, сообщает Минтруд России Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
✅ Первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная, сообщает Минтруд России Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января.