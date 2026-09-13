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Кушнер: для урегулирования конфликта Киев должен отвести войска из Донбасса

Кушнер: для урегулирования конфликта Киев должен отвести войска из Донбасса

Отвод украинских сил из Донбасса может стать ключевым условием для достижения договоренностей по урегулированию конфликта, заявил зять президента США Джаред Кушнер.

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