Кушнер: для урегулирования конфликта Киев должен отвести войска из Донбасса

Отвод украинских сил из Донбасса может стать ключевым условием для достижения договоренностей по урегулированию конфликта, заявил зять президента США Джаред Кушнер.
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