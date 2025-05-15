Конечно, есть много более интересных и важных новостей, но мимо этой я пройти никак не смог. Депутаты всех уровней, наши титаны мысли и отчимы русской демократии, продолжают генерировать потрясающие идеи.
Только самокатчик может одолеть самокатчика
Комментарии
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Karmadon
Предлагаю гоняться за самокатчиками на квадрокоптерах.
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13 час.
Виктор Луговой
Хм... От эксперта по велопроблематике: с позиции скорости и с поправкой на позицию проходимости - самокатчика должен догонять электровелосипед. Тупо колёса больше, - не так реагируют на дорожные неровности. Электровел выстоит там, где самокат по своей малоколёсности скапотирует вперёд.
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11 час.
Михаил Васильев
Никто же не возражает. когда полицейские гоняются по дорогам за "плохими" водителями?!
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4 час.
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