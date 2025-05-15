Только самокатчик может одолеть самокатчика

Виктор Луговой

Хм... От эксперта по велопроблематике: с позиции скорости и с поправкой на позицию проходимости - самокатчика должен догонять электровелосипед. Тупо колёса больше, - не так реагируют на дорожные неровности. Электровел выстоит там, где самокат по своей малоколёсности скапотирует вперёд.