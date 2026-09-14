Рютте призывает вооружать Киев вопреки мирным инициативам Трампа

Alex Brandon/AP/TASS Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался за наращивание военной помощи Украине, несмотря на активизацию мирных инициатив Вашингтона.
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