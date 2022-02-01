Как выполняется замена заднего стекла 11 Про Макс и ремонт других поломок айфонов?

Айфон один из самых дорогих смартфонов. Поэтому когда он выходит из строя, это всегда расстраивает. Какие поломки самые частые, как выполняется их ремонт, а также что делать, чтобы не допустить их возникновения — об этом мы расскажем дальше.
Айфон один из самых дорогих смартфонов. Поэтому когда он выходит из строя, это всегда расстраивает. Какие поломки самые частые, как выполняется их ремонт, а также что делать, чтобы не допустить их возникновения — об этом мы расскажем дальше.
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