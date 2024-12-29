Инвестиции в биткоины в Сальвадоре достигли рубежа в 6 000 BTC с доходностью более 108%

Сальвадор преодолел отметку в 6 000 биткоинов в национальном хранилище С последней покупкой 1 биткоина 29 декабря страна увеличила свой запас до 6 000 биткоинов, которые в настоящее время оцениваются почти в 570 миллионов долларов.