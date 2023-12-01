Политолог Пилько: Киссинджер всегда играл по правилам

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер не был другом ни СССР, ни России, поскольку он является одним из архитекторов победы американцев холодной войне, и, тем не менее, политик был сторонником строгого соблюдения правил.
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