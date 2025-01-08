Аксенов: Ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться

Ситуация с выбросами мазута в Крыму, по прогнозам, может усугубиться, существует высокая вероятность увеличения масштабов загрязнения до уровня, сравнимого с тем, что наблюдается на побережье Краснодарского края.
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