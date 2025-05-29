Блогерам из США предъявили более 20 обвинений в педофилии и торговле детьми

Братьям-блогерам из США Эндрю и Тристану Тейтам выдвинули в Великобритании 21 обвинение на двоих в изнасилованиях, торговле детьми, принуждению к проституции и нанесении телесных повреждений, пишет The Express.
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