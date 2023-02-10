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Девонте Кейкок: «Очень рад присоединиться к ЦСКА»

Американский тяжелый форвард Девонте Кейкок заявил, что рад подписать контракт с московским ЦСКА. «Очень рад присоединиться к ЦСКА, планирую приехать и помочь клубу продолжать выигрывать в каждом из матчей.

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