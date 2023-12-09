"Надо порассуждать". Томенко призвал подумать над тем, нужен ли обход Бийска

Завершить строительство новой дороги хотят в ближайшие три года Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время заседания правительства региона 8 декабря предложил министру транспорта Антону Воронову взвесить все плюсы и минусы, перед тем как начинать строительство обхода города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи.