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  • Галина Друзина
    Все они предатели, конфисковать имущество и к стенке, действительно надо потрясти Шойгу, я думаю не без его помощи св...Бойцы на фронте б...
  • Владимир Иванов
    А Шойгу такое гнездо создал и ничего!Бойцы на фронте б...

Бойцы на фронте без связи, генералы ворочают миллионами: Арестанты в погонах начали сливать друг друга

Бойцы на фронте без связи, генералы ворочают миллионами: Арестанты в погонах начали сливать друг друга

В Минобороны продолжается грандиозная чистка, и чем больше следователи общаются с арестованными генералами, тем больше появляется новых фамилий, званий, должностей и цифр.

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Комментарии
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Владимир Иванов
А Шойгу такое гнездо создал и ничего!
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6 час.
Галина Друзина
Все они предатели, конфисковать имущество и к стенке, действительно надо потрясти Шойгу, я думаю не без его помощи свалятся этот клубок.
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5 час.

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