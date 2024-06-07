Запад не удивил. Он опять не услышал сказанное и разжеванное или сделал вид, что не услышал. Заголовки немецких СМИ после вчерашней встречи Путина с руководителями информагентств: "Путин угрожает нападением на Запад и предостерегает Германию от поставок Taurus" (Handelsblatt).
Путин и тупые, как стол
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что говорить о зарубежных политиках, чиновниках и прочей шушеру. А что в России не так же????
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9 час.
NN
No Name
Тупизна зашкаливает. Они разучились думать
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6 час.
Балу -
А вы чего-то другого хотели от них услышать?... Тогда вы наивный детский сад-штаны на лямках... Если не в курсе, то у них даже бомбардировки городов - "гуманитарные", а поставка гуманитарной помощи от России - "агрессивная" и циничная...
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6 час.
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