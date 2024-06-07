Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин и тупые, как стол

Путин и тупые, как стол

Запад не удивил. Он опять не услышал сказанное и разжеванное или сделал вид, что не услышал.  Заголовки немецких СМИ после вчерашней встречи Путина с руководителями информагентств:  "Путин угрожает нападением на Запад и предостерегает Германию от поставок Taurus" (Handelsblatt).

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что говорить о зарубежных политиках, чиновниках и прочей шушеру. А что в России не так же????
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9 час.
NN
No Name
Тупизна зашкаливает. Они разучились думать
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6 час.
Балу -
А вы чего-то другого хотели от них услышать?... Тогда вы наивный детский сад-штаны на лямках... Если не в курсе, то у них даже бомбардировки городов - &quot;гуманитарные&quot;, а поставка гуманитарной помощи от России - &quot;агрессивная&quot; и циничная...
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6 час.

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