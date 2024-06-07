Путин и тупые, как стол

Что говорить о зарубежных политиках, чиновниках и прочей шушеру. А что в России не так же????

Балу -

А вы чего-то другого хотели от них услышать?... Тогда вы наивный детский сад-штаны на лямках... Если не в курсе, то у них даже бомбардировки городов - "гуманитарные", а поставка гуманитарной помощи от России - "агрессивная" и циничная...