Пожар на Ближнем Востоке не погаснет: Израилю придётся воевать с Турцией. Если не спасёт Россия

Владлен Чертинов О грядущей войне между Турцией и Израилем заговорили уже не только в самих этих странах.
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