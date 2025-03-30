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Пожар на Ближнем Востоке не погаснет: Израилю придётся воевать с Турцией. Если не спасёт Россия

Пожар на Ближнем Востоке не погаснет: Израилю придётся воевать с Турцией. Если не спасёт Россия

Владлен Чертинов О грядущей войне между Турцией и Израилем заговорили уже не только в самих этих странах.

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Комментарии
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igor kim
Это очень опасно для всех.
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
пусть османы под руководством пердогина повоюют с жыдами!
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3 час.
Модест
Болею за обе команды. Сирийцев, как и армян нисколько не жалко - они просрали свою родину. А России сейчас вмешиваться в эти разборки совсем ни к чему, ей надо думать об Одессе и Николаеве.
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1 час.
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